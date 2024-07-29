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29 июля, 04:25

Маск уличил Харрис в желании всех истребить

Маск: Идеология Харрис предполагает уничтожение человечества

Вице-президент США Камала Харрис придерживается философии, предполагающей уничтожение человечества, написал в соцсети X предприниматель Илон Маск.

Так он высказался о заявлении Харрис, которое она сделала в сентябре прошлого года в штате Пенсильвания, сказав, что изменение климата, о котором заботятся молодые граждане страны, заставляет их сомневаться в возможности создать семью и вырастить ребёнка. Маск заявил, что Харрис хочет ликвидировать человечество и что естественным продолжением её идеологии стал бы холокост всех людей.

Кто такая Камала Харрис: Что известно о вице-президенте США
Кто такая Камала Харрис: Что известно о вице-президенте США

Ранее Маск прокомментировал решение Джо Байдена выйти из президентской гонки в США, поддержав Дональда Трампа и Республиканскую партию. По словам миллиардера, его самые умные друзья в восторге от экс-главы государства и кандидата в вице-президенты Джей Ди Вэнса.

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Wikipedia / Duncan.Hull

Анатолий Симоненко
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