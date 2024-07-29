Маск уличил Харрис в желании всех истребить

Так он высказался о заявлении Харрис, которое она сделала в сентябре прошлого года в штате Пенсильвания, сказав, что изменение климата, о котором заботятся молодые граждане страны, заставляет их сомневаться в возможности создать семью и вырастить ребёнка. Маск заявил, что Харрис хочет ликвидировать человечество и что естественным продолжением её идеологии стал бы холокост всех людей.