Маск уличил Харрис в желании всех истребить
Маск: Идеология Харрис предполагает уничтожение человечества
Вице-президент США Камала Харрис придерживается философии, предполагающей уничтожение человечества, написал в соцсети X предприниматель Илон Маск.
Так он высказался о заявлении Харрис, которое она сделала в сентябре прошлого года в штате Пенсильвания, сказав, что изменение климата, о котором заботятся молодые граждане страны, заставляет их сомневаться в возможности создать семью и вырастить ребёнка. Маск заявил, что Харрис хочет ликвидировать человечество и что естественным продолжением её идеологии стал бы холокост всех людей.
Ранее Маск прокомментировал решение Джо Байдена выйти из президентской гонки в США, поддержав Дональда Трампа и Республиканскую партию. По словам миллиардера, его самые умные друзья в восторге от экс-главы государства и кандидата в вице-президенты Джей Ди Вэнса.
Wikipedia / Duncan.Hull