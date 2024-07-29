Пенсионеры и инвалиды первой группы получат прибавку с 1 января
Доцент Иванова-Швец: Пенсионерам и инвалидам станут доплачивать 1200 рублей
Россиянам, которым исполнилось больше 80 лет и которые имеют инвалидность первой группы, вскоре получат новую прибавку к пенсиям, сообщила в беседе с агентством "Прайм" доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
По словам эксперта, рассчитывать можно будет на ежемесячную доплату в 1200 рублей. Это связано с тем, что Госдума приняла поправку, снимающую существовавшие ограничения. До этого момента выплаты полагались, только если уход за пенсионером оформит трудоспособный неработающий гражданин. Доплата будет начисляться с 1 января следующего года.
Ранее в Госдуме рассказали, что в следующем году максимальный размер пособия по беременности вырастет до 794 тысяч рублей. А выплаты по уходу за ребёнком до полутора лет должны увеличиться до 69 тысяч рублей.
Life.ru