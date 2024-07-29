В Иркутской области Mercedes на полной скорости влетел в табун лошадей
В Иркутской области мужчина совершил наезд на табун лошадей. Фото © Telegram / ГИБДД38
Мужчина за рулём Mercedes протаранил табун лошадей на трассе "Сибирь" в Иркутской области. Об этом рассказала пресс-служба регионального управления ГИБДД в своём телеграм-канале.
По информации ГИБДД, ДТП случилось 28 июля около 22:30 на 1708 километре автодороги Р-255 "Сибирь" в Аларском районе.
28-летний мужчина за рулём Mercedes-Benz въехал в вышедший на дорогу табун лошадей. В результате водитель и его пассажир были доставлены с травмами в больницу. Пятеро животных погибли.
"По данному факту назначена проверка. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии и собственников скота", — заключили в ГИБДД.
Ранее в Словакии мужчина на скутере въехал в медведя, который выбежал на дорогу прямо перед ним. В результате 51-летний водитель получил тяжёлые травмы, после чего его доставили в больницу. Мишку застрелили из-за участившихся случаев нападений зверей на людей.