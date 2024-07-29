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29 июля, 07:19

Три человека пострадали в результате аварии на Беломорско-Балтийском канале

В результате прорыва перемычки между шлюзами Беломорско-Балтийского канала в Карелии пострадавшими числятся девять человек, сейчас спасти удалость только троих из них. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В Карелии прорвало дамбу. Видео © Telegram / МЧС Республики Карелии

"По предварительной информации, пострадали 9 человек, из них спасены трое (в том числе 1 ребёнок). Судьба шестерых человек неизвестна. Проводятся поисково-спасательные работы", — говорится в тексте сообщения.

Life.ru публикует видео с места аварии на шлюзах Беломорско-Балтийского канала
Life.ru публикует видео с места аварии на шлюзах Беломорско-Балтийского канала

Напомним, в Карелии размыло временную перемычку, которую установили между 10 и 11 шлюзом Беломорско-Балтийского канала. В зоне аварии работают подразделения пожарной части, кроме того выехала дополнительная группировка МЧС, поисково-спасательная служба и медики.

Обложка ©

Telegram / МЧС Республики Карелии

Татьяна Миссуми
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