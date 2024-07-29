Три человека пострадали в результате аварии на Беломорско-Балтийском канале

В результате прорыва перемычки между шлюзами Беломорско-Балтийского канала в Карелии пострадавшими числятся девять человек, сейчас спасти удалость только троих из них. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В Карелии прорвало дамбу. Видео © Telegram / МЧС Республики Карелии

"По предварительной информации, пострадали 9 человек, из них спасены трое (в том числе 1 ребёнок). Судьба шестерых человек неизвестна. Проводятся поисково-спасательные работы", — говорится в тексте сообщения.