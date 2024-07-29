Три человека пострадали в результате аварии на Беломорско-Балтийском канале
В результате прорыва перемычки между шлюзами Беломорско-Балтийского канала в Карелии пострадавшими числятся девять человек, сейчас спасти удалость только троих из них. Об этом сообщили в региональном МЧС.
В Карелии прорвало дамбу. Видео © Telegram / МЧС Республики Карелии
"По предварительной информации, пострадали 9 человек, из них спасены трое (в том числе 1 ребёнок). Судьба шестерых человек неизвестна. Проводятся поисково-спасательные работы", — говорится в тексте сообщения.
Напомним, в Карелии размыло временную перемычку, которую установили между 10 и 11 шлюзом Беломорско-Балтийского канала. В зоне аварии работают подразделения пожарной части, кроме того выехала дополнительная группировка МЧС, поисково-спасательная служба и медики.
Telegram / МЧС Республики Карелии