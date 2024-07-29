Двух человек, пропавших после ЧП на Беломорско-Балтийском канале, нашли живыми

Двух человек, пропавших без вести после размытия перемычки между шлюзами Беломорско-Балтийского канала в Карелии, нашли живыми. Об этом сообщает МЧС.

"Найдено двое людей — 1 взрослый и 1 ребёнок. Они живы, спасатели передали их медицинским работникам. Судьба четверых остаётся неизвестной", — говорится в сообщении.