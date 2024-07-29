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29 июля, 07:27

Двух человек, пропавших после ЧП на Беломорско-Балтийском канале, нашли живыми

Двух человек, пропавших без вести после размытия перемычки между шлюзами Беломорско-Балтийского канала в Карелии, нашли живыми. Об этом сообщает МЧС.

"Найдено двое людей — 1 взрослый и 1 ребёнок. Они живы, спасатели передали их медицинским работникам. Судьба четверых остаётся неизвестной", — говорится в сообщении.

Life.ru публикует видео с места аварии на шлюзах Беломорско-Балтийского канала
Life.ru публикует видео с места аварии на шлюзах Беломорско-Балтийского канала

Напомним, ранее глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что на Беломорско-Балтийском канале размыло временную перемычку, которую установили между 10 и 11 шлюзом на время реконструкции. По предварительной информации, пострадало три человека. На месте работает МЧС и медики.

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Telegram/МЧС Республики Карелия

Александра Вишнякова
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