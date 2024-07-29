Двух человек, пропавших после ЧП на Беломорско-Балтийском канале, нашли живыми
Двух человек, пропавших без вести после размытия перемычки между шлюзами Беломорско-Балтийского канала в Карелии, нашли живыми. Об этом сообщает МЧС.
"Найдено двое людей — 1 взрослый и 1 ребёнок. Они живы, спасатели передали их медицинским работникам. Судьба четверых остаётся неизвестной", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что на Беломорско-Балтийском канале размыло временную перемычку, которую установили между 10 и 11 шлюзом на время реконструкции. По предварительной информации, пострадало три человека. На месте работает МЧС и медики.
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