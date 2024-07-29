В России планируют ограничить время ненормированной работы 120 часами в год

В Госдуму планируют внести законопроект, который сможет ограничить время ненормированной работы 120 часами в год. Данные изменения также хотят внести в Трудовой кодекс, информирует ТАСС.

Законопроект призван предотвратить злоупотребления со стороны работодателя. На данный момент продолжительность ненормированного рабочего дня законодательно никак не ограничена, в отличие, например, от сверхурочных работ, которые предполагают повышенную оплату или предоставление дополнительного времени отдыха.