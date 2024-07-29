"Не понимаю правил": Джокович уличил в отсутствии логики организаторов Игр в Париже АВС: Джокович раскритиковал регламент Олимпиады в Париже из-за британца Маррея 29 июля, 09:04 Новак Джокович. Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Сербский теннисист Новак Джокович возмутился отсутствию логики в регламенте олимпийского теннисного турнира в Париже, сообщает издание АВС. Его недовольство вызвала ситуация с британцем Энди Марреем, который снялся с соревнований в одиночном разряде и его заменил парник Мэттью Эбден.

"Я не понимаю правил. Они нелогичны для меня. Я не думаю, что это хорошо для спорта с точки зрения имиджа", — сказал Джокович.

Он пояснил, что не понимает, почему парный игрок встал на замену, не имея достаточного рейтинга в одиночном разряде. По словам Джоковича, было много вариантов провести разумную ротацию, например, следующий игрок в одиночном рейтинге должен занять место того, кто снялся с турнира.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Павел Котов проиграл швейцарцу, бывшей третьей ракетке мира Станиславу Вавринке на старте Олимпиады. Наш соотечественник взял лишь два гейма, завершив матч со счётом 1:6, 1:6.

Авторы Татьяна Миссуми