Названы "первые звоночки" деменции

Деменция, или приобретённое слабоумие, является одним из самых коварных и тяжёлых заболеваний людей пожилого возраста. Этот недуг значительно снижает качество жизни и делает из некогда активного и общительного человека беспомощное существо. Поэтому так важно вовремя распознать первые признаки болезни и начать лечение. Об этом заявил психиатр Евгений Кульгавчук в интервью "Радио Sputnik".

По словам специалиста, первые изменения, как правило, бывают незаметны для родных и близких больного. Окружающие начинают обращать внимание, только когда человек уже начал забывать имена членов семьи и друзей. Однако поставить неутешительный диагноз можно гораздо раньше.

"Первые звоночки — это когда человек становится рассеянным, забывает, куда положил вещи, имена известных актёров, чаще просит окружающих о чём-то напомнить <...> Людям с деменцией необходимо круглосуточное наблюдение. Например, они могут выйти на улицу и потеряться", — предупредил Евгений Кульгавчук.

Он также добавил, что отчаиваться раньше времени не стоит. Утрату когнитивных и практических навыков можно предотвратить или замедлить, если вовремя обратиться за помощью к врачу.

"Это как ментальная гимнастика, тренировка. Здесь, по сути, психотерапевт — это тренер, который занимается мозгом пациента, его когнитивными способностями и качеством жизни", — отметил психиатр.

Снизить риск развития деменции можно самостоятельно. Её провоцируют вредные привычки, нарушение сна, лишний вес и недостаток физической активности. Важно даже после выхода на пенсию продолжать вести подвижный образ жизни, общаться с людьми и в целом что-то делать, заключил врач.