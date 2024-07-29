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29 июля, 09:04

Туристы нашли менее дорогую замену Турции на Балканском полуострове

Express: Любители летнего отдыха перестали выбирать Турцию и уезжают в Грецию

Туристы нашли менее дорогую замену Турции, далеко ехать для этого не пришлось — они выбирают Грецию, которая тоже расположена на Балканском полуострове. Откат произошёл из-за более демократичных цен. Об этом сообщает Express.

На данный момент страна утратила ценовое преимущество и резко начала терять отдыхающих из-за роста стоимости отдыха, объяснил руководитель Ассоциации турецких туристических агентств Кыванч Мерич. По оценке эксперта, в текущем году на греческий остров Самос улетят 150 тысяч жителей Турции. При этом в прошлом году цифра достигла только 40 тысяч.

Из-за туристического отката, конечно же, страдает и бизнес. Например, повар одного из ресторанов в курортном городе Турции Кушадасы рассказал, что его прибыль упала примерно на четверть по сравнению с 2023 годом.

"Это нонсенс!": Отток туристов обрушил цены на отдых в Турции
"Это нонсенс!": Отток туристов обрушил цены на отдых в Турции

Life.ru уже называл причины резкого падения спроса на отдых в Турции у россиян. По словам эксперта, граждане РФ меньше ездят за границу из-за цен и политической ситуации. Дело в том, что в стране фиксируется высокий уровень инфляции и отельеры просто не могут себе позволить повально снижать цены.

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Наталья Афонина
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