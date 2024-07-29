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29 июля, 09:00

Всех пленных бойцов ЧВК "Вагнер" выкупили у сепаратистов в Мали

Всех бойцов ЧВК "Вагнер", которых захватили в плен сепаратисты движения "Координация движений Азавада", выкупили у туарегов. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник, близкий к МО РФ.

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Ранее в Мали колонна ЧВК "Вагнер" попала в засаду туарегов, стороны понесли серьёзные потери. Среди пленных был также один из командиров — Антон Елизаров с позывным Лотос, который после смерти Евгения Пригожина стал его преемником.

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Telegram / SHOT

Владимир Озеров
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