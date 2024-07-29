Всех пленных бойцов ЧВК "Вагнер" выкупили у сепаратистов в Мали

Всех бойцов ЧВК "Вагнер", которых захватили в плен сепаратисты движения "Координация движений Азавада", выкупили у туарегов. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник, близкий к МО РФ.

Пригожин жив?: Что говорят экстрасенсы о главе "Вагнера" и как это связано с перестановками в Минобороны

Пригожин жив?: Что говорят экстрасенсы о главе "Вагнера" и как это связано с перестановками в Минобороны

Ранее в Мали колонна ЧВК "Вагнер" попала в засаду туарегов, стороны понесли серьёзные потери. Среди пленных был также один из командиров — Антон Елизаров с позывным Лотос, который после смерти Евгения Пригожина стал его преемником.