Подводное ДТП: Корабль протаранил гигантскую акулу у берегов Ирландии
Университет Орегона опубликовал видео столкновения исполинской акулы с судном
Американские и ирландские исследователи обнародовали кадры, на которых исполинская акула врезается в проходящее мимо судно. Видео столкновения показал Университет Орегона.
Столкновение исполинской акулы с кораблём. Видео © YouTube / Future Legend Films
"Это первое известное нам свидетельство столкновения корабля и морской мегафауны. Акула ударилась, пока кормилась близко к поверхности воды и сразу же стала спускаться на дно, в более глубокие, шельфовые воды", — рассказал исследователь Тейлор Чаппл.
По его словам, учёным стоит обратить внимание на случившееся, чтобы принять все меры для предотвращения таких ситуаций. Чаппл подчеркнул, что глубоководный обитатель получил не очень серьёзные повреждения, однако после удара пошёл ко дну. Исследователи не знают дальнейшую судьбу акулы.
Ранее Life.ru рассказывал, что учёные нашли следы кокаина и бензоилэкгонина в мышечных тканях и печени длиннорылых акул, которые обитают у берегов Бразилии в районе Рио-де-Жанейро. Исследователи выдвигают несколько версий тому, как запрещённые вещества появляются в воде. Самая распространённая гласит, что наркотики попали туда со сточными водами из рек.
YouTube / Future Legend Films