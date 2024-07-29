Подводное ДТП: Корабль протаранил гигантскую акулу у берегов Ирландии

Американские и ирландские исследователи обнародовали кадры, на которых исполинская акула врезается в проходящее мимо судно. Видео столкновения показал Университет Орегона.

Столкновение исполинской акулы с кораблём. Видео © YouTube / Future Legend Films

"Это первое известное нам свидетельство столкновения корабля и морской мегафауны. Акула ударилась, пока кормилась близко к поверхности воды и сразу же стала спускаться на дно, в более глубокие, шельфовые воды", — рассказал исследователь Тейлор Чаппл.

По его словам, учёным стоит обратить внимание на случившееся, чтобы принять все меры для предотвращения таких ситуаций. Чаппл подчеркнул, что глубоководный обитатель получил не очень серьёзные повреждения, однако после удара пошёл ко дну. Исследователи не знают дальнейшую судьбу акулы.