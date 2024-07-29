В Приднестровье попросили Россию не выводить миротворцев Глава ПМР Красносельский: Миротворцы РФ должны остаться в Приднестровье 29 июля, 09:19 В Приднестровье поблагодарили миротворцев РФ. Обложка © ТАСС / Сергей Петров/NEWS.ru

Россия должна продолжить свою миротворческую миссию на территории Приднестровья. Об этом сообщил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский в День ввода миротворческих сил РФ в регион.

"Уважаемые представители воинского контингента Миротворческих сил РФ! Ваши профессионализм и мужество, усилия по поддержанию стабильности и безопасности на берегах Днестра заслуживают самых высоких слов благодарности. Убеждён, что миротворческая операция должна быть продолжена", — цитирует политика его пресс-служба.

Красносельский напомнил, что российские миротворцы прибыли в Приднестровье 32 года назад, благодаря чему в регионе воцарилось спокойствие и военнослужащие Молдавии на смогли захватить территорию. Он также выразил благодарность российской стороне за поддержку и возможность "спокойно трудиться на своей земле".

Ранее бывший молдавский президент, лидер Партии социалистов Игорь Додон заявил, что украинское командование не начало вторжение в непризнанное Приднестровье только потому, что юридически оно является частью Молдавии. Киеву для нападения нужно согласие Кишинёва.

Авторы Татьяна Миссуми