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Регион

В Приднестровье попросили Россию не выводить миротворцев

Глава ПМР Красносельский: Миротворцы РФ должны остаться в Приднестровье

29 июля, 09:19
В Приднестровье поблагодарили миротворцев РФ. Обложка © ТАСС / Сергей Петров/NEWS.ru

В Приднестровье поблагодарили миротворцев РФ. Обложка © ТАСС / Сергей Петров/NEWS.ru

Россия должна продолжить свою миротворческую миссию на территории Приднестровья. Об этом сообщил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский в День ввода миротворческих сил РФ в регион.

"Уважаемые представители воинского контингента Миротворческих сил РФ! Ваши профессионализм и мужество, усилия по поддержанию стабильности и безопасности на берегах Днестра заслуживают самых высоких слов благодарности. Убеждён, что миротворческая операция должна быть продолжена",цитирует политика его пресс-служба.

Красносельский напомнил, что российские миротворцы прибыли в Приднестровье 32 года назад, благодаря чему в регионе воцарилось спокойствие и военнослужащие Молдавии на смогли захватить территорию. Он также выразил благодарность российской стороне за поддержку и возможность "спокойно трудиться на своей земле".

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Ранее бывший молдавский президент, лидер Партии социалистов Игорь Додон заявил, что украинское командование не начало вторжение в непризнанное Приднестровье только потому, что юридически оно является частью Молдавии. Киеву для нападения нужно согласие Кишинёва.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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