Украинское командование не начало вторжение в непризнанное Приднестровье только потому, что юридически оно является частью Молдавии. Киеву для нападения нужно согласие Кишинёва. Об этом заявил на полях ПМЭФ бывший молдавский президент, лидер Партии социалистов Игорь Додон.

"Украина ещё не напала на Приднестровье только потому, что Приднестровье де-юре в международном плане часть Республики Молдова. Если Приднестровье было бы независимое, как они хотели последние 25 лет, я говорил Красносельскому (глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики. — Прим. Life.ru), когда мы встречались, будучи президентом, я ему говорил, что единственная гарантия безопасности для Приднестровья — быть частью Молдовы", — считает он.

По словам Додона, тогда Тирасполь собирался добиваться признания своей независимости, однако всё изменилось два года назад, когда руководство непризнанной республики отправило в Кишинёв письмо с призывом к объединению и урегулированию вопроса мирными путями.