Слёзы на татами: Дзюдоистка из Японии разразилась душераздирающей истерикой из-за проигрыша

Дзюдоистка из Японии Юта Абэ восприняла своё поражение на Олимпиаде очень близко к сердцу — тренер уводил сокрушённую спортсменку с татами под нестихающие рыдания. Эмоциональная сцена попала на официальную трансляцию Олимпийский игр.

Японская дзюдоистка Юта Абэ разрыдалась после поражения на Олимпиаде. Видео © France TV

Абэ считалась уверенной фавориткой состязания, последний раз она проигрывала поединок в ноябре 2019 года, после этого у неё началась непрерывная серия из 47 побед. Японка уступила сопернице из Узбекистана Диёре Келдиёровой в 1/8 финала парижских Олимпийских игр по дзюдо.