Слёзы на татами: Дзюдоистка из Японии разразилась душераздирающей истерикой из-за проигрыша
У японской дзюдоистки Абэ случилась истерика после поражения в 1/8 финала ОИ
Дзюдоистка из Японии Юта Абэ восприняла своё поражение на Олимпиаде очень близко к сердцу — тренер уводил сокрушённую спортсменку с татами под нестихающие рыдания. Эмоциональная сцена попала на официальную трансляцию Олимпийский игр.
Японская дзюдоистка Юта Абэ разрыдалась после поражения на Олимпиаде. Видео © France TV
Абэ считалась уверенной фавориткой состязания, последний раз она проигрывала поединок в ноябре 2019 года, после этого у неё началась непрерывная серия из 47 побед. Японка уступила сопернице из Узбекистана Диёре Келдиёровой в 1/8 финала парижских Олимпийских игр по дзюдо.
К слову, у российских теннисистов Даниила Медведева и Романа Сафиуллина Олимпийские игры выступление пока что тоже не задалось — ранее Life.ru рассказывал, что спортсмены проиграли встречу в первом раунде состязания в парном разряде, сразу же потеряв возможность пройти во второй круг. Они уступили паре немецких оппонентов Тиму Пюцу и Кевину Кравицу при счёте 6:4, 6:4. Теперь оба россиянина смогут бороться только за одиночные медали.