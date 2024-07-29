Теннисисты Медведев и Сафиуллин вылетели с парного турнира ОИ, уступив немцам
Теннисист Даниил Медведев. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / medwed33
Выступающие в мужском парном разряде российские теннисисты Даниил Медведев и Роман Сафиуллин потерпели поражение во встрече первого раунда олимпийского турнира. Неудачный старт лишил спортсменов шанса на выход во второй круг в этой дисциплине, оставив им лишь возможность побороться за одиночное золото.
Соперниками россиян стали атлеты из Германии Тим Пюц и Кевин Кравиц. Матч длительностью час и девять минут завершился победой немцев со счётом 6:4, 6:4. Теперь иностранцам предстоит помериться силами либо с индийцами Шрирамбалаем Нараянасвами и Роханом Бопанной, либо с французами Гаэлем Монфисом и Эдуаром Роже-Вассленом.
Российские теннисисты стартовали на Олимпийских играх в Париже с переменным успехом. Так, Диане Шнайдер удалось одолеть итальянку Элизабетту Коччаретто и выйти во второй круг, а вот её соотечественницам Мирре Андреевой и Екатерине Александровой повезло меньше.