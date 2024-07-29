Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 июля, 21:06

Теннисисты Медведев и Сафиуллин вылетели с парного турнира ОИ, уступив немцам

Теннисист Даниил Медведев. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / medwed33

Теннисист Даниил Медведев. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / medwed33

Выступающие в мужском парном разряде российские теннисисты Даниил Медведев и Роман Сафиуллин потерпели поражение во встрече первого раунда олимпийского турнира. Неудачный старт лишил спортсменов шанса на выход во второй круг в этой дисциплине, оставив им лишь возможность побороться за одиночное золото.

Соперниками россиян стали атлеты из Германии Тим Пюц и Кевин Кравиц. Матч длительностью час и девять минут завершился победой немцев со счётом 6:4, 6:4. Теперь иностранцам предстоит помериться силами либо с индийцами Шрирамбалаем Нараянасвами и Роханом Бопанной, либо с французами Гаэлем Монфисом и Эдуаром Роже-Вассленом.

Российский теннисист Котов проиграл швейцарцу Вавринке на старте Олимпиады
Российский теннисист Котов проиграл швейцарцу Вавринке на старте Олимпиады

Российские теннисисты стартовали на Олимпийских играх в Париже с переменным успехом. Так, Диане Шнайдер удалось одолеть итальянку Элизабетту Коччаретто и выйти во второй круг, а вот её соотечественницам Мирре Андреевой и Екатерине Александровой повезло меньше.

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Олимпийские игры в Париже
  • Даниил Медведев
  • Теннис
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров