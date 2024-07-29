Теннисисты Медведев и Сафиуллин вылетели с парного турнира ОИ, уступив немцам

Выступающие в мужском парном разряде российские теннисисты Даниил Медведев и Роман Сафиуллин потерпели поражение во встрече первого раунда олимпийского турнира. Неудачный старт лишил спортсменов шанса на выход во второй круг в этой дисциплине, оставив им лишь возможность побороться за одиночное золото.