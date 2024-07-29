"Газпром" снова побил рекорд по поставкам газа в Китай через "Силу Сибири"

Все поставки по "Силе" проходят в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и CNPC, напомнил холдинг. Для 2024 года между сторонами действует контрактный объём в 30 млрд куб. м. В 2025 году российский газопровод "Сила Сибири" выйдет на полную экспортную производительность — 38 млрд куб. м газа в год.