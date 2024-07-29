"Газпром" снова побил рекорд по поставкам газа в Китай через "Силу Сибири"
Новый рекорд по суточным поставкам трубопроводного газа в Китай установил "Газпром". Холдинг сообщил, что доставка голубого топлива осуществлялась по газопроводу "Сила Сибири".
"Поставка по газопроводу "Сила Сибири" вновь превысила суточные контрактные обязательства компании", — отметили компания.
Все поставки по "Силе" проходят в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и CNPC, напомнил холдинг. Для 2024 года между сторонами действует контрактный объём в 30 млрд куб. м. В 2025 году российский газопровод "Сила Сибири" выйдет на полную экспортную производительность — 38 млрд куб. м газа в год.
Ранее Life.ru рассказал о том, что "Булгаргаз" хочет отсудить у "Газпрома" €400 млн из-за прекращения поставок. Исковое заявление поступило в арбитражный суд Международной торговой палаты в Париже 8 июля. Руководство болгарской компании недовольно.
Telegram / "Газпром"