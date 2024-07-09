"Булгаргаз" хочет отсудить у "Газпрома" €400 млн из-за прекращения поставок
"Булгаргаз" обратилась в международный суд с иском против "Газпрома". Болгарская компания требует выплатить ей 400 миллионов евро за прекращение поставок. Об этом сообщает национальное телевидение страны.
Исковое заявление поступило в арбитражный суд Международной торговой палаты в Париже 8 июля. Руководство болгарской компании недовольно, что предприятию пришлось понести убытки из-за прекращения поставок природного газа в апреле 2022 года.
Представители "Булгаргаза" утверждают, что в конце мая они предложили "Газпром Экспорт" уладить разногласия, появившиеся из-за контракта, направив туда соответствующее сообщение.
"После того, как российская сторона не предприняла никаких действий для внесудебного урегулирования вопроса, "Булгаргаз" предпринял необходимые шаги для защиты своих интересов", — приводит телеканал слова представителей компании.
Ранее болгарская компания "Булгаргаз" заявляла, что готовит иск в отношении российского "Газпрома" на сумму в 400 миллионов евро. Такое решение было принято её руководством из-за прекращения Россией поставок голубого топлива в Болгарию.
В соответствии с указом президента России Владимира Путина, c апреля 2022 года иностранные компании должны проводить оплату российского газа исключительно в рублях. В противном случае поставки будут прекращены. Таким образом, к апрелю 2024 года РФ смогла заработать ₽2,3 триллиона на продаже газа за рубли. Позднее Минфин сообщил о повышении нефтегазовых доходов страны, которые выросли на 68,5% и составили 5,7 трлн рублей.
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