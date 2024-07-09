"Булгаргаз" хочет отсудить у "Газпрома" €400 млн из-за прекращения поставок

"Булгаргаз" обратилась в международный суд с иском против "Газпрома". Болгарская компания требует выплатить ей 400 миллионов евро за прекращение поставок. Об этом сообщает национальное телевидение страны.

Исковое заявление поступило в арбитражный суд Международной торговой палаты в Париже 8 июля. Руководство болгарской компании недовольно, что предприятию пришлось понести убытки из-за прекращения поставок природного газа в апреле 2022 года.

Представители "Булгаргаза" утверждают, что в конце мая они предложили "Газпром Экспорт" уладить разногласия, появившиеся из-за контракта, направив туда соответствующее сообщение.

"После того, как российская сторона не предприняла никаких действий для внесудебного урегулирования вопроса, "Булгаргаз" предпринял необходимые шаги для защиты своих интересов", — приводит телеканал слова представителей компании.

Ранее болгарская компания "Булгаргаз" заявляла, что готовит иск в отношении российского "Газпрома" на сумму в 400 миллионов евро. Такое решение было принято её руководством из-за прекращения Россией поставок голубого топлива в Болгарию.