В Франции заявили о крупной "диверсии" на оптоволоконных сетях

Сразу в шести французских департаментах произошли "диверсии" на оптоволоконных сетях. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы республики пишет France Press.

По информации агентства, всё случилось прошлой ночью, а последствия нарушений в работе сетей ощутили на себе департаменты Буш-дю-Рон, Од, Уаза, Эро, Мез и Дром, а также провайдеры услуг сотовой связи Free и SFR, в меньшей степени Orange и Bouygues. Внутри Парижа перебоев нет.

Как сообщили AFP собеседники в полиции, неизвестные перерезали кабели для дальней связи. Операторы сотовой связи объяснили, что в результате они были вынуждены перевести этот вид коммуникации на резервные каналы, а это привело к снижению качества обслуживания.

Руководитель оператора Netalis Николя Гийом рассказал агенству, что больше всего от диверсии пострадала связь в городах Монпелье и Марсель, а ещё на линиях между Лионом и Парижем, а также между Парижем и Страсбургом. Из этого собеседник агентства делает вывод, что диверсия была скоординированной и проводилась сразу в нескольких местах.