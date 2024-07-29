"Символ извращённого упадка": Вице-премьер Словакии отказался ехать в Париж на закрытие Игр
Вице-премьер Словакии Тараба: ОИ в Париже стали символом извращённого упадка
Вице-премьер Словакии Томаш Тараба заявил, что не станет представлять страну на церемонии закрытия Олимпиады в Париже. Своё решение политик аргументировал попыткой организаторов превратить Игры 2024 года в политический театр. Об этом министр окружающей среды республики написал в соцсетях.
"Эта Олимпиада в нормальном мире навсегда останется как отвратительный символ извращённого упадка, которая злоупотребила красотой спорта и сделала из этого прогрессивный политический театр. Поэтому я решил, что не буду участвовать в церемонии закрытия", — гласит публикация вице-премьера.
Напомним, что организаторы ОИ-2024 превратили церемонию открытия крупнейшего спортивного события в ЛГБТ*-шабаш с трансвеститами и полуголыми мужчинами. После шквала критики ответственный за это мракобесие оргкомитет принёс извинения. Однако итальянский журналист Анджело Джулиано уверен, что в скандальном событии был скрытый замысел.
* Организация признана экстремистской и запрещена в России.
X / Paris 2024