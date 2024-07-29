Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 июля, 00:47

"Символ извращённого упадка": Вице-премьер Словакии отказался ехать в Париж на закрытие Игр

Вице-премьер Словакии Тараба: ОИ в Париже стали символом извращённого упадка

Вице-премьер Словакии Томаш Тараба заявил, что не станет представлять страну на церемонии закрытия Олимпиады в Париже. Своё решение политик аргументировал попыткой организаторов превратить Игры 2024 года в политический театр. Об этом министр окружающей среды республики написал в соцсетях.

"Эта Олимпиада в нормальном мире навсегда останется как отвратительный символ извращённого упадка, которая злоупотребила красотой спорта и сделала из этого прогрессивный политический театр. Поэтому я решил, что не буду участвовать в церемонии закрытия", — гласит публикация вице-премьера.

Малофеев указал на сатанинские символы в церемонии открытия ОИ и напомнил Парижу о "конвейере из гильотин"
Малофеев указал на сатанинские символы в церемонии открытия ОИ и напомнил Парижу о "конвейере из гильотин"

Напомним, что организаторы ОИ-2024 превратили церемонию открытия крупнейшего спортивного события в ЛГБТ*-шабаш с трансвеститами и полуголыми мужчинами. После шквала критики ответственный за это мракобесие оргкомитет принёс извинения. Однако итальянский журналист Анджело Джулиано уверен, что в скандальном событии был скрытый замысел.

* Организация признана экстремистской и запрещена в России.

Обложка ©

X / Paris 2024

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Олимпийские игры в Париже
  • Словакия
  • Мировая политика
  • Политика
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров