Подписчики вычислили русскую девушку Ламина Ямаля и пришли в восторг от её "мячей"
В Сети нашли новую девушку 17-летнего вингера "Барселоны" Ямаля, она из Москвы
Новая возлюбленная Ламина Ямаля Алиса. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / whx_alisa
Интернет кипит из-за русской красотки, которой приписывают роман с самым ярким молодым футболистом мира — 17-летним вингером "Барселоны" и сборной Испании Ламином Ямалем. Пока одни строчат комментарии под фотографиями москвички, вторые завидуют ей из-за двух "золотых мячей". Об этом сообщает SHOT.
Комментарии под фотографией Алисы в соцсетях. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / whx_alisa
Главной героиней в Сети стала 20-летняя Алиса. Она приехала покорять Барселону несколько лет назад, а заодно покорила и спортсмена. Девушка, будучи студенткой, познакомилась с новой местной звездой, 17-летним футболистом. Благодаря цепочке событий аудитория сделала вывод, что у ребят роман.
Новая возлюбленная Ламина Ямаля Алиса. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / whx_alisa
Например, сначала Ямаль отписался в соцсетях от своей девушки Алекс Падильи из-за подозрений в измене. Правда, погрустил юноша недолго и сразу же подписался на русскую девчонку Алису. Она также подписалась на звезду "Барсы" и сборной Испании. Публика уже успела разделиться. Одни пишут, что Ямалю очень повезло, вторые просто завидуют белой завистью, а третьи поздравляют с новым комплектом "золотых" и качественных мячей.
В пользу этой теории говорит и то, что на спортсмена помимо Алисы подписаны также её брат-футболист из Барселоны (к одной из лучших команд мира он не имеет отношения), мама девушки и её отец — бизнесмен, работавший на телевидении и основавший рекламное агентство в Москве.
Ранее Life.ru рассказал о том, что гол Ламина Ямаля в ворота сборной Франции признан лучшим на Евро-2024. Молодой футболист отличился ударом из-за пределов штрафной в дальнюю девятку. Вторым стал удар через себя от форварда сборной Англии Джуда Беллингема в ворота Словакии на 95-й минуте. Он позволил англичанам спасти игру и победить в дополнительное время.