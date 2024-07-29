Подписчики вычислили русскую девушку Ламина Ямаля и пришли в восторг от её "мячей"

Интернет кипит из-за русской красотки, которой приписывают роман с самым ярким молодым футболистом мира — 17-летним вингером "Барселоны" и сборной Испании Ламином Ямалем. Пока одни строчат комментарии под фотографиями москвички, вторые завидуют ей из-за двух "золотых мячей". Об этом сообщает SHOT.

Комментарии под фотографией Алисы в соцсетях. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / whx_alisa

Главной героиней в Сети стала 20-летняя Алиса. Она приехала покорять Барселону несколько лет назад, а заодно покорила и спортсмена. Девушка, будучи студенткой, познакомилась с новой местной звездой, 17-летним футболистом. Благодаря цепочке событий аудитория сделала вывод, что у ребят роман.

Новая возлюбленная Ламина Ямаля Алиса. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / whx_alisa

Например, сначала Ямаль отписался в соцсетях от своей девушки Алекс Падильи из-за подозрений в измене. Правда, погрустил юноша недолго и сразу же подписался на русскую девчонку Алису. Она также подписалась на звезду "Барсы" и сборной Испании. Публика уже успела разделиться. Одни пишут, что Ямалю очень повезло, вторые просто завидуют белой завистью, а третьи поздравляют с новым комплектом "золотых" и качественных мячей.

В пользу этой теории говорит и то, что на спортсмена помимо Алисы подписаны также её брат-футболист из Барселоны (к одной из лучших команд мира он не имеет отношения), мама девушки и её отец — бизнесмен, работавший на телевидении и основавший рекламное агентство в Москве.