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29 июля, 10:42

Глава МВД Франции не нашла "русский след" в коллапсе на железной дороге в Париже

Глава МВД Франции: За остановкой поездов в Париже стоят крайне левые экстремисты

Крайне левые экстремисты стоят за остановкой поездов по всему Парижу в день открытия Игр, в которой западные СМИ пытались усмотреть "русский след". Как объяснила глава МВД Жеральд Дарманен в эфире телеканала France 2, серия поджогов — это "типичный образ действий ультралевых".

В результате расследования власти смогли установить несколько человек, причастных к диверсиям. Ранее ответственность на себя брала некая "Неизвестная делегация". Все атаки, совершённые в день церемонии открытия Олимпийских игр, были преднамеренными, "очень точными и целенаправленными". Это значит, что это тот самый "типичный образ действий ультралевых", заявила Дарманен.

Несмотря на то что правоохранительные органы установили причастных, существует главный вопрос: "манипулировали ли ими" или они действовали самостоятельно.

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Напомним, что в Париже в день открытия Олимпиады произошёл массовый сбой в движении поездов. Национальное общество французских железных дорог (SNCF) заявило, что подверглось "массированной атаке с целью парализовать сеть". Вблизи путей на скоростных линиях направлений Севера, Востока и Атлантики также было зафиксировано три пожара. Всего сбой в первый же день затронул 800 тысяч пассажиров.

Обложка ©

Freepik / Jannoon028

Наталья Афонина
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