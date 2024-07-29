Крайне левые экстремисты стоят за остановкой поездов по всему Парижу в день открытия Игр, в которой западные СМИ пытались усмотреть "русский след". Как объяснила глава МВД Жеральд Дарманен в эфире телеканала France 2, серия поджогов — это "типичный образ действий ультралевых".

В результате расследования власти смогли установить несколько человек, причастных к диверсиям. Ранее ответственность на себя брала некая "Неизвестная делегация". Все атаки, совершённые в день церемонии открытия Олимпийских игр, были преднамеренными, "очень точными и целенаправленными". Это значит, что это тот самый "типичный образ действий ультралевых", заявила Дарманен.

Несмотря на то что правоохранительные органы установили причастных, существует главный вопрос: "манипулировали ли ими" или они действовали самостоятельно.