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29 июля, 10:04

Песков пристыдил западную прессу за утки о проделках "русских диверсантов" в Париже

Песков опроверг утки о причастности РФ к атакам на инфраструктуру Парижа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал утками сообщения западных СМИ о якобы причастности Москвы к атакам на французскую инфраструктуру в дни Олимпиады в Париже. По его оценке, такие вбросы бьют по имиджу самих авторов.

Песков заметил, что в Кремле эти бездоказательные обвинения воспринимают "как очередные утки". Он обратил внимание на то, что в западной прессе "не гнушаются ничем, чтобы Россию буквально обвинять во всём, что происходит".

"Это не добавляет имиджа надежных источников информации для этих СМИ", — заключил представитель Кремля.

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Напомним, что в Париже в день открытия Олимпиады произошёл массовый сбой в движении поездов. Национальное общество французских железных дорог (SNCF) заявило, что подверглось "массированной атаке с целью парализовать сеть". Всего сбой в первый же день затронул 800 тысяч пассажиров. Позже стало известно, кто может стоять за остановкой поездов.

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Х / Chesschick01

Андрей Бражников
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