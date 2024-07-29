Песков пристыдил западную прессу за утки о проделках "русских диверсантов" в Париже

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал утками сообщения западных СМИ о якобы причастности Москвы к атакам на французскую инфраструктуру в дни Олимпиады в Париже. По его оценке, такие вбросы бьют по имиджу самих авторов.

Песков заметил, что в Кремле эти бездоказательные обвинения воспринимают "как очередные утки". Он обратил внимание на то, что в западной прессе "не гнушаются ничем, чтобы Россию буквально обвинять во всём, что происходит".

"Это не добавляет имиджа надежных источников информации для этих СМИ", — заключил представитель Кремля.