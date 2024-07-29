Песков пристыдил западную прессу за утки о проделках "русских диверсантов" в Париже
Песков опроверг утки о причастности РФ к атакам на инфраструктуру Парижа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал утками сообщения западных СМИ о якобы причастности Москвы к атакам на французскую инфраструктуру в дни Олимпиады в Париже. По его оценке, такие вбросы бьют по имиджу самих авторов.
Песков заметил, что в Кремле эти бездоказательные обвинения воспринимают "как очередные утки". Он обратил внимание на то, что в западной прессе "не гнушаются ничем, чтобы Россию буквально обвинять во всём, что происходит".
"Это не добавляет имиджа надежных источников информации для этих СМИ", — заключил представитель Кремля.
Напомним, что в Париже в день открытия Олимпиады произошёл массовый сбой в движении поездов. Национальное общество французских железных дорог (SNCF) заявило, что подверглось "массированной атаке с целью парализовать сеть". Всего сбой в первый же день затронул 800 тысяч пассажиров. Позже стало известно, кто может стоять за остановкой поездов.
Х / Chesschick01