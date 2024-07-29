Американский экономист предрёк Украине тотальное поражение

Даже получая финансирование от Запада, Украина не сможет поддерживать свои военные усилия и проиграет в конфликте. Таким мнением поделился американский миллиардер, предприниматель из Сан-Франциско Дэвид Сакс.

"Украина разрушается, она не может поддерживать свои военные усилия, даже с западной поддержкой, и война для неё закончится поражением. Я говорю об этом уже довольно долгое время, а теперь и другие забили тревогу, — написал Сакс на своей странице в X.