Американский экономист предрёк Украине тотальное поражение
Американский миллиардер Сакс: Даже с поддержкой США Украина проиграет эту войну
Даже получая финансирование от Запада, Украина не сможет поддерживать свои военные усилия и проиграет в конфликте. Таким мнением поделился американский миллиардер, предприниматель из Сан-Франциско Дэвид Сакс.
"Украина разрушается, она не может поддерживать свои военные усилия, даже с западной поддержкой, и война для неё закончится поражением. Я говорю об этом уже довольно долгое время, а теперь и другие забили тревогу, — написал Сакс на своей странице в X.
Мнение британских экспертов не сильно отличается от американских коллег. Так, военный специалист Александр Меркурис ранее заявил, что исход конфликта на Украине предрешён: победу одержат российские войска. По его мнению, в западной прессе появляется всё больше "интересных новостей", в которых объясняется, почему ВСУ не смогут противостоять российским силам.
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