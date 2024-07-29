Life.ru публикует первое видео с водителем КамАЗа, который столкнулся с поездом
Опубликовано видео с водителем КамАЗа, который столкнулся с поездом
SHOT публикует первые кадры с водителем КАМАЗа, который столкнулся с поездом Казань — Адлер. По данным телеграм-канала, за рулём был 43-летний Асланбек У.
В результате первичного допроса он пояснил, что не успел затормозить перед переездом, и КамАЗ вылетел под поезд. Сам водитель сейчас в сознании, с ним работают врачи. У него закрытая черепно-мозговая травма и повреждены ноги. Также у Асланбека взяли кровь на алкоголь и наркотики.
Водитель КамАЗа, который столкнулся с поездом Казань — Адлер. Видео © SHOT
Напомним, восемь вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов в Волгоградской области. Инцидент произошёл с поездом Казань — Адлер в районе станции Котельниково. Очевидцы утверждают, что виновником аварии является водитель КАМАЗа, который пытался проскочить переезд прямо перед составом. Сейчас пассажиров эвакуируют, а водителю грузовика помогают врачи. Машина с московскими номерами принадлежала калининградской строительной фирме.