Life.ru публикует первое видео с водителем КамАЗа, который столкнулся с поездом

SHOT публикует первые кадры с водителем КАМАЗа, который столкнулся с поездом Казань — Адлер. По данным телеграм-канала, за рулём был 43-летний Асланбек У.

В результате первичного допроса он пояснил, что не успел затормозить перед переездом, и КамАЗ вылетел под поезд. Сам водитель сейчас в сознании, с ним работают врачи. У него закрытая черепно-мозговая травма и повреждены ноги. Также у Асланбека взяли кровь на алкоголь и наркотики.

Водитель КамАЗа, который столкнулся с поездом Казань — Адлер. Видео © SHOT