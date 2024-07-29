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29 июля, 11:26

Иран перехватил танкер с 700 тыс. литров контрабандной нефти

КСИР обнаружил на захваченном в Персидском заливе танкере 700 тысяч литров нефти

Иранский Корпус стражей исламской революции (элитные подразделения ВС) объявил о том, что 26 июля ему удалось задержать в Персидском заливе танкер Pearl G под флагом Того, который перевозил на своём борту 700 тысяч литров контрабандной нефти. Об этом пишет агентство Tasnim со ссылкой на заявление военных.

"КСИР утром в пятницу, 5 мордада 1403 года (соответствует 26 июля 2024 года по григорианскому календарю. — Прим. Life.ru), задержал в северной части Персидского залива недалеко от нефтяного месторождения Араш танкер Pearl G под флагом африканской страны Того, принадлежащий иракцу, который проживает в городе Дубай", гласит фрагмент заявления.

В иракском агентстве отметили, что военные обнаружили танкер как раз в тот момент, когда на него грузили контрабандное топливо с иранского судна. По первоначальным данным, на борту было не менее 700 тысяч литров нефти.

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Ранее Life.ru писал, что военнослужащие подразделения Корпуса стражей исламской революции захватили в Персидском заливе танкер под флагом Того. Сообщалось, что на борту судна было, помимо всего прочего, полторы тысячи тонн судового топлива — газойля.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexey Bakharev

Владимир Озеров
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