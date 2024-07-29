Врач научила, как распознать бутилированную воду с норовирусом и кишечной палочкой

Вода — символ жизни, однако порой она может сработать в обратную сторону, если в её составе есть патогены, которые очень быстро вытянут из организма эту самую жизнь. К примеру, если источник загрязнён сточными водами, то конечный продукт будет содержать норовирусы, кишечные палочки и другие микроорганизмы. Гастроэнтеролог и врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух в беседе с Life.ru рассказала, как обезопасить себя от подобных ситуаций, покупая воду в бутылке.

Она советует отдавать предпочтение бутилированной воде, особенно в регионах, где водопроводная плохо очищается. Но для этого бутилированная вода должна производиться по всем правилам и стандартам. Отклонения и несоблюдение норм могут привести к острым кишечным инфекциям у человека. Производство и розлив воды требуют строгого соблюдения санитарных норм. Нарушения на любом этапе — от забора воды до упаковки и транспортировки — могут привести к её загрязнению патогенами, подчеркнула врач.

Например, если вода поступает из источника, загрязнённого фекалиями или сточными водами, она может содержать норовирусы, кишечные палочки и другие микроорганизмы, считает Кашух. Также возможны случаи вторичного загрязнения воды на производстве или при транспортировке, если оборудование и тара не подверглись должной стерилизации.

Со слов специалиста, симптомы острой кишечной инфекции могут быть схожи при разных возбудителях и обычно включают внезапную сильную тошноту, рвоту, диарею и боль в животе. Эти симптомы могут сопровождаться повышенной температурой, головной болью и общей слабостью. К такому недомоганию может привести даже небольшое количество вирусных частиц в воде.

Для профилактики подобных отравлений важно соблюдать несколько ключевых рекомендаций: выбирать воду от проверенных производителей, которые строго соблюдают стандарты качества и безопасности. Регулярные независимые проверки и сертификаты могут служить дополнительной гарантией качества. Также важно правильно хранить воду после покупки: держать бутылки в прохладном, защищённом от прямых солнечных лучей месте и избегать длительного хранения воды после вскрытия упаковки. Также стоит обращать внимание на целостность упаковки: даже небольшие повреждения могут стать причиной вторичного загрязнения Екатерина Кашух Гастроэнтеролог, врач-эксперт лаборатории "Гемотест"

Дополнительно — полезно мыть руки перед тем, как пить воду или использовать её для приготовления пищи, советует гастроэнтеролог. Это снизит риск переноса загрязнений с поверхности бутылки в организм. При возникновении первых симптомов отравления необходимо обратиться за медицинской помощью для своевременного и правильного лечения.