Общественность заступилась за жену участника СВО, которую угрожали похитить цыгане
В Ставропольском крае жена бойца СВО обратилась к активистам за защитой от цыган
В Ставропольском крае местные цыгане заявились к жене участника спецоперации по имени Роман и угрожали её похитить. Об этом написала "Русская Община ZOV", которая в итоге и вступилась за женщину.
По сведениям телеграм-канала, корни конфликта берут начало в 2016 году, когда у Романа произошла стычка с несколькими "таборянами". После того, как мужчина отправился на фронт, его оппоненты решили отыграться на его родственниках. Впрочем, после вмешательства активистов проблему удалось решить — военнослужащий и его жена уже поблагодарили "Русскую Общину" за поддержку. Остаётся невыясненным, жаловалась ли женщина на угрозы в полицию, получила ли реакцию, и в курсе ли этих событий участковый.
"Регулярно получая вести об оскорблениях и нападениях на семью, Роман обращался к местным казакам, связывался с различными общественными объединениями, но проблема так и не была решена", — утверждают авторы поста.
Супруга бойца СВО поблагодарила общественников из "Русской Общины" за защиту от угроз цыганского табора. Видео © Telegram / "Русская Община ZOV"
Ранее Life.ru рассказывал, как участник СВО из Подмосковья попросил защитить его родителей от нападок соседей. Боец публично попросил оказать помощь своим пожилым родственника, которые отправили на фронт троих сыновей и теперь подвергаются незаслуженным издевательствам.
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