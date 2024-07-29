Общественность заступилась за жену участника СВО, которую угрожали похитить цыгане

В Ставропольском крае местные цыгане заявились к жене участника спецоперации по имени Роман и угрожали её похитить. Об этом написала "Русская Община ZOV", которая в итоге и вступилась за женщину.

По сведениям телеграм-канала, корни конфликта берут начало в 2016 году, когда у Романа произошла стычка с несколькими "таборянами". После того, как мужчина отправился на фронт, его оппоненты решили отыграться на его родственниках. Впрочем, после вмешательства активистов проблему удалось решить — военнослужащий и его жена уже поблагодарили "Русскую Общину" за поддержку. Остаётся невыясненным, жаловалась ли женщина на угрозы в полицию, получила ли реакцию, и в курсе ли этих событий участковый.

"Регулярно получая вести об оскорблениях и нападениях на семью, Роман обращался к местным казакам, связывался с различными общественными объединениями, но проблема так и не была решена", — утверждают авторы поста.

Супруга бойца СВО поблагодарила общественников из "Русской Общины" за защиту от угроз цыганского табора. Видео © Telegram / "Русская Община ZOV"