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29 июля, 11:34

Наши парни сожгли дотла украинский Су-25 прямо на аэродроме

Армия России прицельным огнём уничтожила украинский Су-25 на аэродроме

Армия России в ходе специальной военной операции уничтожила прицельным огнём штурмовик Су-25 воздушных сил Украины прямо на аэродроме. Также добычей наших парней стали две РЛС, сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ на аэродроме уничтожены штурмовик Су-25 воздушных сил Украины, радиолокационные станции управления воздушным движением ATCR-33S и "Скала-М", а также поражены скопления живой силы и военной техники противника в 127 районах", — сказано в сводке о ходе СВО за минувшие сутки.

Появилось эпичное видео уничтожения логова ВСУ с борта российского Су-25
Появилось эпичное видео уничтожения логова ВСУ с борта российского Су-25

Ранее Life.ru сообщал, что ВС РФ уничтожили три пусковые установки американского зенитного ракетного комплекса Improved Hawk и склад безэкипажных катеров в зоне СВО. Кроме того, российские силы сровняли с землёй склады хранения безэкипажных катеров ВСУ и нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 131 районе.

Обложка ©

Getty Images / Libkos

Андрей Бражников
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