Наши парни сожгли дотла украинский Су-25 прямо на аэродроме

Армия России в ходе специальной военной операции уничтожила прицельным огнём штурмовик Су-25 воздушных сил Украины прямо на аэродроме. Также добычей наших парней стали две РЛС, сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ на аэродроме уничтожены штурмовик Су-25 воздушных сил Украины, радиолокационные станции управления воздушным движением ATCR-33S и "Скала-М", а также поражены скопления живой силы и военной техники противника в 127 районах", — сказано в сводке о ходе СВО за минувшие сутки.