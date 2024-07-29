В России хотят принять закон против анонимных каналов в мессенджерах Хинштейн: Комитет ГД поддержал поправки о деанонимизации каналов в мессенджерах 29 июля, 12:03 Комитет ГД поддержал поправки о деанонимизации публичных каналов в мессенджерах. Обложка © freepik

Комитет Госдумы по информполитике одобрил поправку, согласно которой владельцы каналов в мессенджерах, на которые подписаны свыше 10 тысяч человек, должны предоставлять информацию в Роскомнадзор. Об этом сказал глава комитета ГД РФ Александр Хинштейн.

"Рекомендуются поправки к принятию. <…> Вводим требования для владельцев и страниц в социальных сетях. Теперь владельцы каналов с аудиторией от 10 тысяч будут обязаны подать в Роскомнадзор сведения о себе в порядке и составе, которые установит правительство", — уточнил он.

Поправки были предложены ко второму чтению законопроекта, который должен оградить россиян от преступлений с использованием мобильной связи. Так, владельцы каналов не смогут тиражировать запрещённую информацию. По словам Хинштейна, соблюдающие законы РФ каналы включаются в соответствующий список и имеют маркировку.

Если такой верификации нет, то автор канала может продолжать публиковаться, но не должен размещать у себя рекламу, а также его посты будут под запретом для перепостов другими каналами, добавил депутат.

Ранее комитет Госдумы по информполитике поддержал норму об ужесточении выдачи сим-карт иностранцам и рекомендовал депутатам принять во втором чтении законопроект, направленный на защиту граждан от преступлений с использованием мобильной связи.

Авторы Татьяна Миссуми