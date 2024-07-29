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29 июля, 11:56

Пушилин доложил Путину о планах возобновить работу ещё 15 предприятий

С начала года в Донецкой Народной Республике была восстановлена работа четырёх промышленных предприятий. В планах у руководства к концу года запустить работу ещё 15 производств, которые ранее перестали функционировать. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин во время рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Сейчас мы можем говорить, что с начала года запущено уже четыре промышленных предприятия. До конца года планируем запустить 15 предприятий, которые простаивали до этого момента", — сказал Пушилин.

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Ранее российский президент Владимир Путин одобрил запуск пятой доменной печи Енакиевского металлургического завода в Донецкой Народной Республике, который готов вновь начать работу после проведённого там капитального ремонта.

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Shutterstock / FOTODOM / Mr. Kosal

Владимир Озеров
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