Из-под сошедшего с рельсов поезда под Волгоградом извлекли зажатую пассажирку

Пассажирке удалось выжить после того, как она почти час провела зажатой между деталями сошедшего с рельсов поезда в Волгоградской области. По данным SHOT, женщину, у которой были заблокированы ноги, удалось достать. У женщины были заблокированы ноги. Пострадавшую госпитализируют, она в тяжёлом состоянии.