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29 июля, 11:49

Из-под сошедшего с рельсов поезда под Волгоградом извлекли зажатую пассажирку

Пассажирке удалось выжить после того, как она почти час провела зажатой между деталями сошедшего с рельсов поезда в Волгоградской области. По данным SHOT, женщину, у которой были заблокированы ноги, удалось достать. У женщины были заблокированы ноги. Пострадавшую госпитализируют, она в тяжёлом состоянии.

Ранее в понедельник восемь вагонов пассажирского состава сошли с рельсов у станции Котельниково в Волгоградской области. По словам очевидцев, водитель КАМАЗа пытался проскочить перед поездом, что и привело к столкновению. Число пострадавших при крушении поезда под Волгоградом, по последним данным, достигло 140 человек, погибших нет.

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Life.ru

Алексей Берковиц
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