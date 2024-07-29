Из-под сошедшего с рельсов поезда под Волгоградом извлекли зажатую пассажирку
Пассажирке удалось выжить после того, как она почти час провела зажатой между деталями сошедшего с рельсов поезда в Волгоградской области. По данным SHOT, женщину, у которой были заблокированы ноги, удалось достать. У женщины были заблокированы ноги. Пострадавшую госпитализируют, она в тяжёлом состоянии.
Ранее в понедельник восемь вагонов пассажирского состава сошли с рельсов у станции Котельниково в Волгоградской области. По словам очевидцев, водитель КАМАЗа пытался проскочить перед поездом, что и привело к столкновению. Число пострадавших при крушении поезда под Волгоградом, по последним данным, достигло 140 человек, погибших нет.
Life.ru