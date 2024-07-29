Банда иностранцев "спрашивала за шмот" с жителей Мытищ — за это пришлось извиняться

Банда иностранцев устроила "шариатский патруль" в городе Мытищи Московской области. По информации "Царьграда", организовать "дружину" решили приезжие граждане Таджикистана. Они предъявляют претензии прохожим, чей внешний вид их не устроил. Например, останавливают на улице девушек в коротких юбках и требовали от них "прилично одеваться".

После того, как возмущённые наводящими свои порядки иностранцами местные жители начали жаловаться в уполномоченные инстанции, было возбуждено уголовное дело. Позже в Интернете был опубликован ролик, где предположительно главарь "патруля" извинился и заверил в том, что с уважением относится к России и её народу.