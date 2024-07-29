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29 июля, 12:48

Банда иностранцев "спрашивала за шмот" с жителей Мытищ — за это пришлось извиняться

"Царьград": Банда иностранцев организовала "шариатский патруль" в Мытищах

Банда иностранцев устроила "шариатский патруль" в городе Мытищи Московской области. По информации "Царьграда", организовать "дружину" решили приезжие граждане Таджикистана. Они предъявляют претензии прохожим, чей внешний вид их не устроил. Например, останавливают на улице девушек в коротких юбках и требовали от них "прилично одеваться".

После того, как возмущённые наводящими свои порядки иностранцами местные жители начали жаловаться в уполномоченные инстанции, было возбуждено уголовное дело. Позже в Интернете был опубликован ролик, где предположительно главарь "патруля" извинился и заверил в том, что с уважением относится к России и её народу.

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Ранее Life.ru рассказывал о другом происшествии с мигрантом, правда в этом случае иностранец оказался отнюдь не самых строгих правил. Суд принял решение о депортации из России работавшего в Москве дворника, который занялся "оральным сексом" с россиянином того же пола в парке "Красногвардейские пруды", тем самым обеспечив себе обвинения в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Elena Rostunova

Юрий Лысенко
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