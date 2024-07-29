"Надеюсь, что случится чудо": Рудковская "топит" за сохранение брака Алсу
Рудковская выразила надежду, что Алсу и Абрамов сохранят брак
Алсу, Яна Рудковская, Ян Абрамов. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская, Артём Геодакян, Юрий Самолыго
Продюсер Яна Рудковская всё ещё надеется, что певица Алсу и предприниматель Ян Абрамов смогут сохранить семью. По её словам, она давно дружит с обоими супругами, поэтому трепетно относится к ситуации и хочет, чтобы всё завершилось мирным путём.
"Я вообще за любовь. Хочу, чтобы все жили дружно. Я и с Яном дружу, и с Алсу в прекрасных отношениях. Для меня важнее всего, чтобы сохранилась семья. Я надеюсь, что, может быть, случится чудо и семья сохранится", — рассказала Рудковская журналу VOICE.
Как рассказывал Life.ru, Алсу и Ян Абрамов поженились в 2006 году, в браке родились трое детей. Певица подала на развод в мае этого года. По слухам, бизнесмен изменял ей с блогершой Анастасией Решетовой. Адвокат Абрамова Александр Добровинский заявлял, что бизнесмен будет бороться за сохранение семьи, но пара этого не подтвердила.