"Надеюсь, что случится чудо": Рудковская "топит" за сохранение брака Алсу

Продюсер Яна Рудковская всё ещё надеется, что певица Алсу и предприниматель Ян Абрамов смогут сохранить семью. По её словам, она давно дружит с обоими супругами, поэтому трепетно относится к ситуации и хочет, чтобы всё завершилось мирным путём.

"Я вообще за любовь. Хочу, чтобы все жили дружно. Я и с Яном дружу, и с Алсу в прекрасных отношениях. Для меня важнее всего, чтобы сохранилась семья. Я надеюсь, что, может быть, случится чудо и семья сохранится", — рассказала Рудковская журналу VOICE.