Решетова назвалась жертвой кибербуллинга на фоне слухов о романе с мужем Алсу

Российская модель Анастасия Решетова призналась фолловерам, что неоднократно становилась жертвой кибербуллинга. Пожаловаться на интернет-травлю бывшая рэпера Тимати решила в самый разгар скандала вокруг её возможного романа с мужем певицы Алсу.

"Я уже много лет пользуюсь соцсетью с большим количеством подписчиков. Поэтому с такими проявлениями кибербуллинга, как оскорбительные комментарии, публикации и сообщения, я хорошо знакома", — написала модель.

С аналогичной проблемой сталкиваются до 58% россиян, добавила Решетова, сославшись на некие исследования. Эта проблема по ряду причин практически не поднимается для обсуждения, посетовала она. На откровение звезды пользователи Сети отреагировали критикой. Многие комментаторы припомнили модели отношения с Тимати, возлюбленная которого в тот момент ждала ребёнка.