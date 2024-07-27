Решетова назвалась жертвой кибербуллинга на фоне слухов о романе с мужем Алсу
Анастасия Решетова. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / volkonskaya.reshetova
Российская модель Анастасия Решетова призналась фолловерам, что неоднократно становилась жертвой кибербуллинга. Пожаловаться на интернет-травлю бывшая рэпера Тимати решила в самый разгар скандала вокруг её возможного романа с мужем певицы Алсу.
"Я уже много лет пользуюсь соцсетью с большим количеством подписчиков. Поэтому с такими проявлениями кибербуллинга, как оскорбительные комментарии, публикации и сообщения, я хорошо знакома", — написала модель.
С аналогичной проблемой сталкиваются до 58% россиян, добавила Решетова, сославшись на некие исследования. Эта проблема по ряду причин практически не поднимается для обсуждения, посетовала она. На откровение звезды пользователи Сети отреагировали критикой. Многие комментаторы припомнили модели отношения с Тимати, возлюбленная которого в тот момент ждала ребёнка.
"Просто не надо разорять чужие гнёзда. Тогда и не будет ни троллинга, ни аутинга, ни диссинга", — написал один из юзеров.
Напомним, что ранее психолог и блогер Вероника Степанова уличила Решетову в отношениях с супругом певицы Алсу Яном Абрамовым. Модель пообещала ответить на эти слухи судом. Впрочем, позже Алсу лишь подтвердила сказанное Степановой. Аналогично о ситуации высказалась и Лера Кудрявцева.