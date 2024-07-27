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27 июля, 13:45

Решетова назвалась жертвой кибербуллинга на фоне слухов о романе с мужем Алсу

Анастасия Решетова. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / volkonskaya.reshetova

Анастасия Решетова. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / volkonskaya.reshetova

Российская модель Анастасия Решетова призналась фолловерам, что неоднократно становилась жертвой кибербуллинга. Пожаловаться на интернет-травлю бывшая рэпера Тимати решила в самый разгар скандала вокруг её возможного романа с мужем певицы Алсу.

"Я уже много лет пользуюсь соцсетью с большим количеством подписчиков. Поэтому с такими проявлениями кибербуллинга, как оскорбительные комментарии, публикации и сообщения, я хорошо знакома", — написала модель.

С аналогичной проблемой сталкиваются до 58% россиян, добавила Решетова, сославшись на некие исследования. Эта проблема по ряду причин практически не поднимается для обсуждения, посетовала она. На откровение звезды пользователи Сети отреагировали критикой. Многие комментаторы припомнили модели отношения с Тимати, возлюбленная которого в тот момент ждала ребёнка.

"Просто не надо разорять чужие гнёзда. Тогда и не будет ни троллинга, ни аутинга, ни диссинга", — написал один из юзеров.

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Напомним, что ранее психолог и блогер Вероника Степанова уличила Решетову в отношениях с супругом певицы Алсу Яном Абрамовым. Модель пообещала ответить на эти слухи судом. Впрочем, позже Алсу лишь подтвердила сказанное Степановой. Аналогично о ситуации высказалась и Лера Кудрявцева.

Илья Пушкарев
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