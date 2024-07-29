Вовсе не у окна: Названы самые удобные места в самолёте
Авиаэксперт Патраков: Лучшие места находятся в хвосте самолёта
Часто перед полётом встаёт выбор: где лучше сидеть в самолёте? Многие спешат занять место у окна и даже готовы за него доплатить. Но есть ли в этом смысл и можно ли сэкономить, объяснил Kp.ru авиаэксперт Андрей Патраков.
Он призвал делать выбор исключительно из собственных предпочтений. Однако если речь заходит о максимальном удобстве, то лучше обратить внимание на места рядом с аварийными выходами. Там увеличенное пространство для ног, поэтому весь полёт можно провести в комфортных условиях.
Тем временем одними из самых безопасных считаются места в хвосте самолёта, рядом с проходом (не у окна), подчеркнул специалист.
"Это одни самых безопасных мест, по статистике, и они ближе к хвостовым аварийным выходам. Также они ближе к кухне, и, возможно, вы будете одним из первых, кто получит питание. Похожая ситуация с очередью в туалет", — отметил Андрей Патраков.
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