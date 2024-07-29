Видео с передовой: Наши бойцы одним ударом уничтожили пункт дислокации ВСУ в ДНР

Российские бойцы ликвидировали пункт временной дислокации ВСУ в оккупированной врагом Великой Новосёлке, что в ДНР. Об этом сообщили 29 июля в пресс-службе Минобороны.

ВС РФ уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в Великой Новосёлке ДНР. Видео © Telegram / Минобороны

"По разведанному пункту временной дислокации боевиков 58 отдельной механизированной бригады ВСУ был нанесён удар управляемой планирующей авиационной бомбой УПАБ-1500", — говорится в сообщении военного ведомства.

В пресс-службе отметили, что в результате прямого удара враг потерял пункт дислокации вместе со всеми находящимися там боевиками.