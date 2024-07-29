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29 июля, 13:13

Видео с передовой: Наши бойцы одним ударом уничтожили пункт дислокации ВСУ в ДНР

МО РФ показало уничтожение пункта временной дислокации ВСУ в Великой Новосёлке

Российские бойцы ликвидировали пункт временной дислокации ВСУ в оккупированной врагом Великой Новосёлке, что в ДНР. Об этом сообщили 29 июля в пресс-службе Минобороны.

ВС РФ уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в Великой Новосёлке ДНР. Видео © Telegram / Минобороны

"По разведанному пункту временной дислокации боевиков 58 отдельной механизированной бригады ВСУ был нанесён удар управляемой планирующей авиационной бомбой УПАБ-1500", — говорится в сообщении военного ведомства.

В пресс-службе отметили, что в результате прямого удара враг потерял пункт дислокации вместе со всеми находящимися там боевиками.

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Ранее Life.ru писал, что российские войска ударили по американской реактивной системе залпового огня MLRS, которую разведка обнаружила у Новотроицкого. Уничтожили западную технику при помощи "Искандера". В результате удара вражеская армия также лишилась 15 солдат.

Обложка ©

Telegram / Минобороны

Александра Мышляева
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