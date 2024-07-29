Психофизиолог объяснила, как соцсети лишают нас памяти

Вредная привычка постоянно заглядывать в социальные сети может привести к снижению когнитивных способностей. Такое заявление сделала психофизиолог, кандидат химических наук, научный сотрудник Центра нейрокогнитивных исследований МГППУ, старший преподаватель кафедры общей психологии Института экспериментальной психологии МГППУ Вера Третьякова в беседе "Газетой.ru".

По словам медика, постоянный поток информации, который ежесекундно поступает из соцсетей, может привести к перенапряжению и ухудшению памяти. Со временем человек потеряет способность долго сосредотачиваться на одной задаче и глубоко мыслить.

"Такой тип мышления и советующие ему паттерны активации мозга могут стать автоматическими и привести к трудностям с выполнением задач, требующих длительной концентрации", — рассказала специалист.

Третьякова посоветовала найти себе другие, более интересные дела, чтобы не было желания постоянно скролить ленту в популярных мессенджерах. Также стоит отключить на телефоне ненужные уведомления и регулярно проводить себе "цифровой детокс".