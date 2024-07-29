У выступающих за врагов спортсменов требуют отбирать паспорта и имущество в России
"Ветераны России" предложили лишать гражданства покинувших РФ спортсменов
Общероссийское общественное движение "Ветераны России" предложило лишать гражданства спортсменов, которые покинули Россию и сменили гражданство. Как стало известно Life.ru, там предложили ввести запрет на получение российского гражданства для тех, кто будет выступать за недружественные страны.
"Отъезд российских спортсменов, ставших предателями своей Родины, и их переход под флаги недружественных стран вызывают серьёзную обеспокоенность. Эти события не только подрывают национальную гордость, но и наносят ущерб спортивной репутации нашей страны. Мы видим, как спортсмены вместо того, чтобы поддерживать нашу страну, решают выступать за другие государства, причём за недружественные к нам", — заявил председатель Общероссийского общественного движения "Ветераны России" и доброволец СВО Ильдар Резяпов.
В рамках решения данного вопроса общественники предложили несколько мер, которые помогут решить проблему и предотвратить её повторение в будущем. Первая — лишение гражданства. Спортсменов, которые сменили страну и выступают под другим флагом, нужно лишить гражданства РФ. Это станет чётким сигналом, что предательство Родины не останется без последствий.
Авторы документа также призывают к конфискации имущества таких атлетов. У сменивших гражданство спортсменов требуют изымать банковские счета, квартиры, машины, земельные участки и передавать в бюджет государства.
По мнению ООД "Ветераны России", подобные меры помогут не только компенсировать ущерб, но и поддержат моральный дух защитников. Предложение уже направили по линии Государственной думы РФ, Совета Федерации и Администрации Президента России.
До этого общественники предложили изменить законодательство после подрыва машины военного в Москве. "Ветераны" выступили за создание государственной службы телохранителей для офицеров Генштаба на период проведения спецоперации. Обращение уже направили в Госдуму.