У выступающих за врагов спортсменов требуют отбирать паспорта и имущество в России

Общероссийское общественное движение "Ветераны России" предложило лишать гражданства спортсменов, которые покинули Россию и сменили гражданство. Как стало известно Life.ru, там предложили ввести запрет на получение российского гражданства для тех, кто будет выступать за недружественные страны.

"Отъезд российских спортсменов, ставших предателями своей Родины, и их переход под флаги недружественных стран вызывают серьёзную обеспокоенность. Эти события не только подрывают национальную гордость, но и наносят ущерб спортивной репутации нашей страны. Мы видим, как спортсмены вместо того, чтобы поддерживать нашу страну, решают выступать за другие государства, причём за недружественные к нам", — заявил председатель Общероссийского общественного движения "Ветераны России" и доброволец СВО Ильдар Резяпов.

В рамках решения данного вопроса общественники предложили несколько мер, которые помогут решить проблему и предотвратить её повторение в будущем. Первая — лишение гражданства. Спортсменов, которые сменили страну и выступают под другим флагом, нужно лишить гражданства РФ. Это станет чётким сигналом, что предательство Родины не останется без последствий.

Авторы документа также призывают к конфискации имущества таких атлетов. У сменивших гражданство спортсменов требуют изымать банковские счета, квартиры, машины, земельные участки и передавать в бюджет государства.

По мнению ООД "Ветераны России", подобные меры помогут не только компенсировать ущерб, но и поддержат моральный дух защитников. Предложение уже направили по линии Государственной думы РФ, Совета Федерации и Администрации Президента России.