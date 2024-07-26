Общественники предложили изменить законодательство после подрыва машины военного в Москве
"Ветераны России" призвали изменить законодательство после подрыва авто в Москве
Общественное движение "Ветераны России" призвали изменить законодательство после подрыва внедорожника военного на севере Москвы. Также представители организации в беседе с Life.ru рассказали, что предлагают создать государственную службу телохранителей для офицеров Генштаба на период проведения спецоперации (СВО). Обращение о написании соответствующего законопроекта общественники уже направили в Госдуму.
"Мы предлагаем набирать сотрудников службы из числа бывших участников СВО, которые зарекомендовали себя на фронте, проявили отвагу и профессионализм и были отмечены государственными наградами, обеспечить их соответствующей подготовкой", — отметил председатель движения "Ветераны России", доброволец СВО Ильдар Резяпов.
Сейчас в России существует Управление коменданта охраны Минобороны, отвечающее за защиту ключевых объектов и персонала ВС РФ и, аналогично Президентскому полку, охраняющее Кремль. По словам Резяпова, общественники же предлагают расширить функции этого управления, создав спецподразделение для охраны офицеров Генштаба.
Также в движении считают необходимым пересмотреть законодательство, касающееся ношения и хранения оружия. Сегодня носить и пользоваться оружием в РФ можно лишь при наличии выданных органами внутренних дел лицензий либо разрешений на хранение и ношение конкретных видов и моделей. Общественники же настаивают на том, что офицеры должны иметь право на постоянное ношение личного табельного оружия. Письмо с просьбой рассмотреть это предложение "Ветераны России" уже направили министру обороны Андрею Белоусову.
Напомним, внедорожник Toyota Land Cruiser взорвался утром 24 июля на севере Москвы. Внутри в этот момент находились офицер ВС РФ и его жена. Мужчине оторвало ступни, но он, превозмогая боль, смог самостоятельно оказать себе первую помощь. Его супругу увезли в больницу с рваными ранами лица. В тот же день в Турции задержали подозреваемого Евгения Серебрякова. Он покинул РФ всего через три часа после закладки взрывного устройства. За границей мужчина собирался купить лодку и уплыть в Грецию. Также турецкие власти установили его связи с бандами работорговцев. В РФ мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.
Life.ru