Общественники предложили изменить законодательство после подрыва машины военного в Москве

Общественное движение "Ветераны России" призвали изменить законодательство после подрыва внедорожника военного на севере Москвы. Также представители организации в беседе с Life.ru рассказали, что предлагают создать государственную службу телохранителей для офицеров Генштаба на период проведения спецоперации (СВО). Обращение о написании соответствующего законопроекта общественники уже направили в Госдуму.

"Мы предлагаем набирать сотрудников службы из числа бывших участников СВО, которые зарекомендовали себя на фронте, проявили отвагу и профессионализм и были отмечены государственными наградами, обеспечить их соответствующей подготовкой", — отметил председатель движения "Ветераны России", доброволец СВО Ильдар Резяпов.

Сейчас в России существует Управление коменданта охраны Минобороны, отвечающее за защиту ключевых объектов и персонала ВС РФ и, аналогично Президентскому полку, охраняющее Кремль. По словам Резяпова, общественники же предлагают расширить функции этого управления, создав спецподразделение для охраны офицеров Генштаба.