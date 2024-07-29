"Ротация к Бандере!": Армия России одной ракетой уничтожила лагерь ВСУ перед передислокацией Подпольщик Лебедев сообщил, что ВС РФ сорвали ротацию ВСУ под Покровском в ДНР 29 июля, 13:59 ВС РФ сорвали ротацию солдат ВСУ. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Российские войска сорвали ротацию солдат ВСУ вблизи города Покровск в ДНР, который пока ещё остаётся под контролем Украины. Об этом рассказал один из координаторов николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев, известный под позывным Лохматый.

"Только что прилетела ракета по окраине Покровска, Донецкая область (ранее Красноармейск). По визгам, доносящимся с той стороны, бандеровцы собирались на ротацию. Многие даже нехило заплатили за это. И тут такая неожиданность, аж неудобно как-то", — написал он.

Лебедев напомнил украинским солдатам, что ротация у них "всегда будет проходить сугубо к Бандере". Единственным способом избежать встречи с нацистом на том свете подпольщик назвал сдачу в плен.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские бойцы ликвидировали пункт временной дислокации ВСУ в оккупированной врагом Великой Новосёлке в ДНР. Количество уничтоженных боевиков не называется.

Авторы Татьяна Миссуми