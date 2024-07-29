Минобороны Украины поддержало закон о создании ЧВК

Минобороны Украины поддержало законопроект о работе частных военных компаний (ЧВК) на территории страны. Соответствующий документ опубликован на правительственном портале.

Но Минобороны предлагает при подготовке законопроекта ко второму чтению существенно его доработать, для этого создать рабочую группу. Включить туда предлагается представителей Министерства обороны Украины и других "заинтересованных органов". При этом в пояснительной записке к проекту говорится, что при принятии закона ЧВК смогут действовать за границей, но платить налоги в бюджет Украины.

А вот Государственная пограничная служба отчиталась, что не имеет замечаний к документу. В Минфине Незалежной считают, что законопроект нуждается в доработке.