Журова стала рефери в споре Губерниева с подписчиками о "неспортивной России" Депутат Журова объяснила высказывание Губерниева о "неспортивной России" 29 июля, 14:04 Дмитрий Губерниев. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин / NEWS.ru

Комментатор Дмитрий Губерниев вряд ли хотел оскорбить россиян, назвав нашу страну "неспортивной". Возможно, он высказался жёстко, но с прицелом на то, чтобы российские функционеры задумались о том, как повысить статус наших внутренних соревнований. Об этом "Ленте.ру" сказала первый зампредседателя Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, приведя в пример США.

"Наверное, он имел в виду, и я, кстати, здесь отчасти соглашусь, что американцы выстроили свою систему спорта таким образом, что их внутренние соревнования, например по плаванию, бывают более интересными для них, чем чемпионат мира по плаванию", — поделилась она.

По мнению Журовой, в США пропаганда работает таким образом, чтобы сделать внутренние соревнования зрелищнее и значимее, чем мировые. В России давно пора создать, например, Лигу фигурного катания, Лигу художественной гимнастики, добавила она.

Напомним, комментатор Дмитрий Губерниев написал в телеграм-канале, что Россия — совсем "не спортивная страна", которая не интересуется спортом, а только пытается подловить организаторов Олимпиады в Париже на различных конфузах. По мнению журналиста, России пора меняться. Подписчики Губерниева в ответ посоветовали ему не возвращаться на родину.

Авторы Татьяна Миссуми