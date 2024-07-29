Губерниев вступился за парижскую Сену и попытался обратить гнев подписчиков на реки России
Комментатор Губерниев заявил, что ему надоело обсуждать качество воды в Сене
Известный российский комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев на фоне Олимпийских игра в Париже призвал обсуждать не состояние воды в Сене, а уделить внимание рекам России. Такой пост появился в понедельник, 29 июля, в его телеграм-канале.
Комментатор написал, что по его мнению, надо "заниматься собственной страной, спорту помогать, экологию развивать".
"Или российские водоёмы все прекрасны, как Байкал?" — риторически поинтересовался он.
Впрочем, буквально в следующем своём посте Губерниев сам же затронул тему Сены, анонсируя олимпийский турнир пловцов, который, по его словам, "пройдёт в чистом бассейне, а не, к сожалению, в грязной Сене".
Напомним, в Париже отменили тренировочный заплыв триатлонистов на Олимпиаде из-за грязной воды в Сене, качество которой якобы испортилось после прошедших на днях дождей. До этого, по словам властей, проблем с водой не было. Мэр Парижа Анн Идальго даже погрузилась в воду, чтобы показать, что нет никакой угрозы здоровью спортсменов, однако президент Франции Эмманюэль Макрон плавать там не стал.
ТАСС / Михаил Метцель