Губерниев вступился за парижскую Сену и попытался обратить гнев подписчиков на реки России

Известный российский комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев на фоне Олимпийских игра в Париже призвал обсуждать не состояние воды в Сене, а уделить внимание рекам России. Такой пост появился в понедельник, 29 июля, в его телеграм-канале.

Комментатор написал, что по его мнению, надо "заниматься собственной страной, спорту помогать, экологию развивать".

"Или российские водоёмы все прекрасны, как Байкал?" — риторически поинтересовался он.