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29 июля, 10:22

Губерниев вступился за парижскую Сену и попытался обратить гнев подписчиков на реки России

Комментатор Губерниев заявил, что ему надоело обсуждать качество воды в Сене

Известный российский комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев на фоне Олимпийских игра в Париже призвал обсуждать не состояние воды в Сене, а уделить внимание рекам России. Такой пост появился в понедельник, 29 июля, в его телеграм-канале.

Комментатор написал, что по его мнению, надо "заниматься собственной страной, спорту помогать, экологию развивать".

"Или российские водоёмы все прекрасны, как Байкал?" — риторически поинтересовался он.

Впрочем, буквально в следующем своём посте Губерниев сам же затронул тему Сены, анонсируя олимпийский турнир пловцов, который, по его словам, "пройдёт в чистом бассейне, а не, к сожалению, в грязной Сене".

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Напомним, в Париже отменили тренировочный заплыв триатлонистов на Олимпиаде из-за грязной воды в Сене, качество которой якобы испортилось после прошедших на днях дождей. До этого, по словам властей, проблем с водой не было. Мэр Парижа Анн Идальго даже погрузилась в воду, чтобы показать, что нет никакой угрозы здоровью спортсменов, однако президент Франции Эмманюэль Макрон плавать там не стал.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Метцель

Алексей Берковиц
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