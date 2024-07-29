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29 июля, 14:27

Названы опасные для ментального здоровья профессии

Психолог Наумова: Полицейские и пилоты больше других подвержены выгоранию

Есть профессии, которые могут нанести существенный вред психике человека. Эти сферы деятельности связаны с повышенным уровнем стресса, перегрузкой и эмоциональным выгоранием. Кто именно входит в зону риска, рассказала психолог Наталья Наумова "Вечерней Москве".

По словам специалиста, наиболее подвержены возникновению психических проблем люди, чья работа связана с опасностью для жизни. В их числе военные, полицейские, пилоты, вахтёры и пожарные.

"Представители этих профессий спасают других людей или привлекают их к соблюдению порядка. Им приходится всё время рисковать, забывать о себе и своём здоровье, действовать в интересах рабочей деятельности, превозмогать себя", — отметила Наумова.

Также со стрессом связана работа в режиме многозадачности. Это врачи, учителя, соцработники, воспитатели детских садов.

Назван тревожный знак, который предрекает скорое выгорание на работе
Назван тревожный знак, который предрекает скорое выгорание на работе

"Эти люди должны всегда внимательно относиться к своим подопечным, но обычно у них очень много совокупных задач и сложностей в работе, поэтому в какой-то момент они могут не справиться со своими обязанностями, и у них возникает выгорание", — предупредила психолог.

Также от стресса не застрахованы работники офисов. В особенности если внутри коллектива сложились плохие отношения. В зоне риска находятся и водители общественного транспорта.

Ранее психолог дала 8 советов, как справиться с выгоранием на работе. Первое, что поможет "выдохнуть", — это физическая активность, в особенности йога и дыхательные практики. Не стоит исключать и общение с близкими и друзьями, так как оно улучшает социальные связи.

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freepik

Алёна Зиновьева
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