Названы опасные для ментального здоровья профессии

Есть профессии, которые могут нанести существенный вред психике человека. Эти сферы деятельности связаны с повышенным уровнем стресса, перегрузкой и эмоциональным выгоранием. Кто именно входит в зону риска, рассказала психолог Наталья Наумова "Вечерней Москве".

По словам специалиста, наиболее подвержены возникновению психических проблем люди, чья работа связана с опасностью для жизни. В их числе военные, полицейские, пилоты, вахтёры и пожарные.

"Представители этих профессий спасают других людей или привлекают их к соблюдению порядка. Им приходится всё время рисковать, забывать о себе и своём здоровье, действовать в интересах рабочей деятельности, превозмогать себя", — отметила Наумова.

Также со стрессом связана работа в режиме многозадачности. Это врачи, учителя, соцработники, воспитатели детских садов.

"Эти люди должны всегда внимательно относиться к своим подопечным, но обычно у них очень много совокупных задач и сложностей в работе, поэтому в какой-то момент они могут не справиться со своими обязанностями, и у них возникает выгорание", — предупредила психолог.

Также от стресса не застрахованы работники офисов. В особенности если внутри коллектива сложились плохие отношения. В зоне риска находятся и водители общественного транспорта.