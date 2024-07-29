Бербок призвали уйти с поста главы МИД ФРГ из-за визового скандала

"Визовое дело Бербок расширяется: Министерство иностранных дел вопреки действующему законодательству, вероятно, действовало как контрабандист, чтобы переправить в страну тысячи мигрантов без документов. Сейчас прокуратура проводит расследование. Бербок должна оставить свой пост до выяснения обстоятельств!" — написала Вайдель в X.

Как уже писал Life.ru, сотрудников МИД Германии начали подозревать в том, что они официально поручили посольствам и консульствам разрешить иностранным гражданам въезд в страну с неполными или явно поддельными документами. После нелегального въезда народ начал просить ещё и убежища в ФРГ. Цифры по запуску мигрантов разнятся. Внешнеполитическое ведомство говорит о 19, а следователь федеральной полиции — о трёх. Во всяком случае, проверка по нелегалам уже началась.