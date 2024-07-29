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29 июля, 15:11

Бербок призвали уйти с поста главы МИД ФРГ из-за визового скандала

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок должна покинуть свой пост до выяснения обстоятельств визового скандала. С таким требованием выступила сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель.

"Визовое дело Бербок расширяется: Министерство иностранных дел вопреки действующему законодательству, вероятно, действовало как контрабандист, чтобы переправить в страну тысячи мигрантов без документов. Сейчас прокуратура проводит расследование. Бербок должна оставить свой пост до выяснения обстоятельств!" написала Вайдель в X.

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Как уже писал Life.ru, сотрудников МИД Германии начали подозревать в том, что они официально поручили посольствам и консульствам разрешить иностранным гражданам въезд в страну с неполными или явно поддельными документами. После нелегального въезда народ начал просить ещё и убежища в ФРГ. Цифры по запуску мигрантов разнятся. Внешнеполитическое ведомство говорит о 19, а следователь федеральной полиции — о трёх. Во всяком случае, проверка по нелегалам уже началась.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Наталья Афонина
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