Некоторые европейские страны-участницы НАТО могут перестать оказывать поддержку Украине, если Дональд Трамп одержит победу на выборах главы США в ноябре. Об этом в колонке для Politico написал заслуженный профессор права Оксфордского университета Деррик Уайатт.

По мнению доктора наук, Трамп, победив в президентской гонке, может начать решительно склонять Киев к прекращению огня с установлением границ по текущей линии фронта. Проще говоря — оставив России те территории, которые она освободила от присутствия ВСУ.

Европейским лидерам такой расклад вряд ли понравится, ведь им придётся принять факт урегулирования конфликта в пользу Российской Федерации, что абсолютно не укладывается в политику ЕС последнего времени. Впрочем, у Евросоюза будет и второй вариант — поддержать Владимира Зеленского в отказе от сделки с Москвой и продолжать накачивать Киев деньгами и оружием, что до сих пор не приносило желаемого эффекта.

Если европейцы выберут продолжение поддержки Украины вопреки усилиям Трампа, то республиканец сможет попросту отозвать гарантии Безопасности США Европе в рамках договора НАТО, чтобы вынудить ЕС прекратить эскалировать конфликт поставками оружия и военной техники, допускает профессор. Столкнувшись с такой угрозой, некоторые страны Европейского союза могут пересмотреть своё отношение к украинскому кризису и перестать поддерживать Киев, опасаясь и дальше портить отношения с Россией без патронажа Штатов.

В таком случае, полагает Уайатт, европейцам понадобится ещё одна сделка с Трампом, условия которой понравятся республиканцу настолько, что он позволит ЕС продолжить поддерживать Незалежную. Возможно, частью такой сделки мог бы стать запрет на нанесение ударов западным оружием по объектам на российской территории. Впрочем, Трамп на такое предложение может и не согласиться, подчеркнул автор.