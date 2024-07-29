Загадочное исчезновение и очки с ядом: Как группа "Альфа" брала шпиона США Сметанина

29 июля легендарное спецподразделение "Альфа" отпраздновало 50-летний юбилей. За эти годы Группа "А" провела сотни боевых и специальных операций, включая миссию по захвату агентов ЦРУ и изменников Родины. Об одном из самых громких задержаний рассказал сайту MK.ru полковник Виталий Демидкин, который проработал в Управлении "А" Центра специального назначения ФСБ России 26 лет.

Больше всего офицеру запомнилось дело полковника Главного разведывательного управления СССР Геннадия Сметанина. Его взяли в конце августа 1985 года за предательство Родины.

"Установил контакт с резидентурой ЦРУ, потребовав за свои услуги миллион долларов, ему дали 365 тысяч. Сметанин пошёл на предательство ради денег. Передавал американцам разведывательную информацию и ксерокопии секретных документов", — отметил Демидкин.

Была завербована и жена Сметанина — Светлана. Она работала техническим секретарём в советском посольстве в Португалии и имела доступ к секретным документам. Семейная пара планировала навсегда покинуть Советский Союз. Сметанин с женой и дочерью напоследок направился в Казань, попрощаться с родственниками, и вдруг исчез из поля зрения военной контрразвездки.

В ходе розыскных мероприятий удалось установить местоположение семейной пары. Их сняли прямо с поезда на станции Юдино. На Сметанине был парик и очки со стёклами без диоптрий. В одной из дужек был спрятан сильнодействующий яд.

"Достаточно было посильнее сжать пальцами дужку, чтобы из ампулы вытекла смертоносная жидкость. При попадании на кожу яд моментально проникал в капилляры, затем в вены, и наступал паралич сердца. Через два часа следы этого яда уже улетучивались из организма", — рассказал Демидкин.

Во время задержания с предателя аккуратно сняли парик и очки, держали голову, чтобы он не отравился. Самого Сметанина расстреляли, а его жена получила пять лет лишения свободы. Имущество супругов конфисковали. Их дочь, по некоторым данным, забрали к себе родственники.