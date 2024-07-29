"Вдохнуть новую жизнь в ДНР": Политолог обозначила главные аспекты встречи Путина с Пушилиным Эксперт Август назвала рабочей, а не паркетной встречу Путина с Пушилиным 29 июля, 15:32 Денис Пушилин встретился с Владимиром Путиным. Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Политолог Алёна Август назвала рабочей, а не паркетной встречу президента РФ Владимира Путина с главой ДНР Денисом Пушилиным. В беседе с Life.ru она напомнила, что сейчас требуется "вдохнуть новую жизнь" в республику, а также поселить в людях уверенность в том, что они под защитой России.

Любая рана зарастает не быстро. Особенно, мы понимаем, выросло поколение малышей, которые не видели мирного неба. И вот теперь крайне важно, президент это постоянно подчёркивает, безукоризненно выполнять план восстановления, возрождения ДНР Алёна Август Политолог

Эксперт подчеркнула, что взят первоочередной курс возводить и ремонтировать в регионе школы, сады, жилые дома, облагораживать улицы, так как населению нужно создать обстановку мира, спокойствия и уверенности в завтрашнем дне. Из результатов встречи видно, что руководству республики это вполне удаётся, подчеркнула собеседница Life.ru.

Она также добавила, что на помощь новым регионам приходят организации, благотворительные фонды, чиновники и просто неравнодушные граждане со всей России. Аналитик резюмировала, что общими усилиями удастся принести максимальную пользу жителям Донбасса.

Напомним, глава ДНР Денис Пушилин встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Он доложил главе государства о планах возобновить работу ещё 15 предприятий на территории региона.