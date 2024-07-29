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29 июля, 15:31

Российская триатлонистка рассказала, согласятся ли участники ОИ плыть в грязной Сене

Триатлонистка Шорец: Участники ОИ в Париже готовы плыть даже в грязной воде

Грязная вода в реке Сене — не помеха для участников Олимпийских игр в Париже. Об этом заявила "Газете.ru" российская триатлонистка, участница Олимпиады в Рио-де-Жанейро Мария Шорец.

Спортсменка заявила, что готовиться к соревнованиям действительно лучше в бассейне, чтобы не рисковать здоровьем перед основным заплывом. Однако ни один участник не откажется от состязания на открытой воде из-за её низкого качества.

"Спортсменам, которые готовятся много лет к Олимпиаде, чаще всего всё равно, где плыть, лишь бы это не повлияло на остальную часть дистанции", — сказала она.

Россиянка отметила, что организаторам игр заранее следовало "пожертвовать зрелищностью" и найти другую площадку для заплыва.

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28 и 29 июля организаторы Олимпиады в Париже отменили тренировочные заплывы триатлонистов в Сене из-за плохого качества воды после проливных дождей. При этом спортсменов и зрителей уверили, что сами соревнования 30 и 31 июля состоятся без задержек. Ожидается, что к этим датам качество воды в реке вернётся к норме.

Обложка ©

freepik / kstudio

Алёна Зиновьева
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