Обезглавивший свою девушку шизофреник из Подмосковья вышел из комы

В подмосковной больнице очнулся 39-летний Игорь Ефремов, который отрезал голову своей гражданской жене, а затем бросился под машину в посёлке Земляки неподалёку от Икши. Об этом сообщает kp.ru.

В правоохранительных органах сообщили, что преступник вышел из комы, однако врачи запретили его допрашивать. Как отметили сотрудники полиции, обвиняемый по делу об убийстве находится не в себе, он дезориентирован и не понимает, куда попал.