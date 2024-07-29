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29 июля, 16:01

Обезглавивший свою девушку шизофреник из Подмосковья вышел из комы

В подмосковной больнице очнулся 39-летний мужчина, отрезавший голову девушке

В подмосковной больнице очнулся 39-летний Игорь Ефремов, который отрезал голову своей гражданской жене, а затем бросился под машину в посёлке Земляки неподалёку от Икши. Об этом сообщает kp.ru.

В правоохранительных органах сообщили, что преступник вышел из комы, однако врачи запретили его допрашивать. Как отметили сотрудники полиции, обвиняемый по делу об убийстве находится не в себе, он дезориентирован и не понимает, куда попал.

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Ранее Life.ru рассказывал о подробностях этой жуткой истории. Пару дней назад страдающий шизофренией житель Подмосковья отрезал голову своей девушке, а затем бросился под машину. С проломленным черепом в состоянии комы его госпитализировали. Сообщалось, что летом у него начала проявляться агрессия, в день происшествия он должен был ехать на приём к врачу.

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Shutterstock / FOTODOM / SROOLOVE

Александра Мышляева
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